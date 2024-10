Grande Fratello volano stracci tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi che sbotta | Fuori da qua l’avevo già rotta in due! Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nella Casa delè andato in scena il primo cat fight di questa nuova edizione del reality show. Protagoniste:, già additate a furor di popolo social come le reine di queste prime settimane di (forzata) convivenza. Pomo della discordia: il bel parrucchiere dalla chioma bionda fluente Luca Giglioli, ma non solo. La discussione fra le due gieffine è poi degenerata toccando punti ancor più delicati di una semplice schermaglia amorosa. Ma andiamo con ordine. Ieri sera, nel corso della quinta puntata dello show di Alfonso Signorini, le due concorrenti non se le sono mandate a dire, focus della discussione, l’intesa nata frae Giglioli, con quest’ultimo bersaglio amoroso della cantante.