È morto Frank Fritz protagonista del programma Gli svuotacantine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Èa 60 annidel docu-reality Gli– A caccia di tesori, in onda in Italia su History Channel e, dal 2019, anche su D-Max. Fatali per lui le complicazioni dovute a un ictus per cui era stato ricoverato nel 2022. Lo ha annunciato con un toccante post sui social il suo amico e collega Mike Wolfe: «È con il cuore spezzato che vi comunico cheè mancato ieri sera (30 settembre, ndr.)», ha scritto su Instagram e Facebook. «Lo conoscevo da più di metà della mia vita e quello che avete visto in tivù è sempre stato quello che ho visto io: un sognatore tanto sensibile quanto divertente. Aveva un modo di raggiungere i cuori di tante persone semplicemente essendo se stesso». Già dal 2021 si era allontanato dallo show per far fronte ai suoi problemi di salute tra cui il morbo di Crohn.