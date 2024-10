Cercasi investitori Ecco come il Pentagono punta alle partnership pubblico-private

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno bisogno di incrementare gli investimenti dedicati al rafforzamento del comparto industriale della Difesa, evitando però di distrarre fondi dal già gravato budget del. Per questo l’Ufficio per il capitale strategico (Osc) ha annunciato la prima tranche di Nofa (Notice of funding availability), che indirizzeranno gli investimenti privati nel campo delle tecnologie critiche e dual-use. “Con questo avviso di disponibilità di fondi, l’Osc si affermapartner credibile per la concessione di prestitiaziende con sede negli Stati Uniti che fabbricano e producono componenti tecnologici critici”, ha dichiarato il vicesegretario alla Difesa, Kathleen Hicks.