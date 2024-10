Borsa | Europa chiude in calo con l' escalation in Medioriente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Chiusura in ribasso per le Borse europee, che scontano l'allarme lanciato dalla Casa Bianca in merito al rischio di un imminente attacco missilistico dell'Iran ai danni di Israele. Parigi ha chiuso indello 0,81%, Francoforte dello 0,58% mentre Londra è salita dello 0,48%. In nettoMadrid (-1,8%), che sconta le vendite sulle banche, penalizzate dai timori di un rialzo dei tassi e da un report di Morgan Stanley che ha tagliato il giudizio sul settore.