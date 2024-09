Ucraina Kiev sotto attacco massiccio di droni | cittadini nei rifugi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nella notte pesanterusso sull’: missili ehanno colpito anche. La capitaleè stata presa di mira daidi Mosca, testimoni riferiscono di esplosioni in aria dopo l’intervento della contraerea. L’allarme in tutta la regione attorno alla città. Attacchi russi cone missili territorio di Sumy Le forze russe hanno attaccato il territorio di Sumy ferendo 10 persone. Come riporta Kyiv Independent, nella città di Esman, cinque persone sono rimaste ferite dopo che una bomba aerea guidata dal KAB russo ha colpito la regione. Un altrocon bomba guidata dal KAB al villaggio di Hlukiv ha ferito altre due persone. Secondo la Procura della Regione di Sumy, l’a Esman ha ferito in totale cinque donne di età compresa tra 38 e 77 anni, mentre a Hlukhiv sono rimasti feriti una donna di 53 anni e il marito cinquantenne.