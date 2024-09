Seccardini | | Vittoria meritata bravi tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Simoneper meriti vostri ma anche per qualche manchevolezza altrui? "Penso che sia stata una partita bellissima, come ce l’aspettavamo e come l’avevamo preparata. Siamo statia veicolare l’episodio ed a portarlo dalla nostra parte. I meriti nostri sono quelli di proporre e di accettare con coraggi i rischi che il nostro gioco, la nostra mentalità, i nostri interpreti mettono sul campo: il problema del gol non c’è mai stato perché i nostri ragazzi prima o poi sanno sfruttare le occasioni. Il match è stato rocambolesco perché di fronte avevamo un avversario forte, organizzato, intenso, con 5-6 calciatori che l’hanno scorso erano protagonisti in Lega Pro. Inutile fare i nomi perché sono sotto gli occhi di. Venire qua ed accettare questo tipo di partita, con molte transizioni e tante occasioni ci rende merito".