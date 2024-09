Patente a punti in edilizia via alle domande dal 1 ottobre Sindacati divisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Firenze, 30 settembre 2024 – Entra in vigore il 12024 la“a” o “a crediti” per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Una misura vista come uno strumento prezioso dalla Filca-Cisl Toscana. Critiche invece la Cigl e soprattutto la Uil Toscana. La Cgil Toscana, pur considerando laun passo avanti, la ritiene limitata perché non copre tutti i settori lavorativi, mentre secondo la Uil è uno strumento troppo indulgente nei confronti delle aziende che violano le norme di sicurezza. Come funziona laLasarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, che possono essere incrementati fino a un massimo di 100 crediti attraverso investimenti o formazione in ambito di salute e sicurezza.