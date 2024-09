Napoli Conte La sua scelta tattica riflette un’evoluzione del pensiero calcistico

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’intervista rilasciata da Antonioal The Telegraph a febbraio ha offerto uno sguardo profondo non solo sulle sue esperienze recenti, ma anche sulla sua evoluzione come allenatore. È significativo che, dopo un periodo difficile al Tottenham, caratterizzato da eventi personali toccanti come la morte di Gianluca Vialli e del suo storico preparatore Antonio Ventrone,si sia preso del tempo perre e rinnovare il proprio approccio tattico.ha storicamente utilizzato la difesa a quattro con la Juventus, ora fa lo stesso con ilLa rivelazione che sta studiando un ritorno alla difesa a quattro è particolarmente interessante.ha storicamente utilizzato questo schema nei suoi primi anni da allenatore, prima di passare al famoso 3-5-2 che ha caratterizzato il suo periodo di successo alla Juventus.