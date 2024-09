Matteo Berrettini si è allenato a Shanghai | il ritorno dopo il problema fisico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Finalmente una buona notizia peril ritiro nel match contro Arthur Fils negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Tokyo di qualche giorno fa, sembrava che gli addominali avessero nuovamente fermato per lungo tempo il tennista romano. Ma, un video postato oggi sui social, ha ridato fiducia sulle condizioni fisiche del nostro portacolori. In questo video, infatti, si vedeallenarsi ain vista del Masters 1000 cinese, dando segnali decisamente positivi. Il tennista classe 1996, sembra muoversi bene anche a rete e, di conseguenza, appare pronto per l’importante torneo che si disputerà tra il 2 ed il 13 ottobre prossimi. Lo stop di Tokyo, quindi, sembra essere stato più precauzionale che traumatico. Ad ogni modo il tabellone dial Masters 1000 diè già ampiamente definito e sarà quanto mai complicato.