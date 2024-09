Liga ottava giornata | il derby di Madrid finisce pari l' Osasuna schianta il Barcellona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 -dispagnola dove il grande appuntamento deldi, tra Real e Atletico, è stato come sempre a dir poco elettrizzante. La sfida tra i Colchoneros e i Blancos è terminata 1-1 con le reti di Militao e, al 95', di Angel Correa. Con questole due big della capitale restano ancora a zero sconfitte, mentre lo stesso non può dire ilche rimedia il primo ko stagionale a casa dell'per 4-2, con la doppietta dell'ex Crotone Ante Budimir. Tiene il passo delle grandi anche il Mallorca che, nell'anticipo del venerdì, ha battuto il Valladolid, mentre frena contro il Siviglia l'Atletico Bilbao reduce dal pareggio europeo contro la Roma. Turno dispagnola che si chiuderà questa sera con il posticipo tra Villarreal e Las Palmas alle 21:00. Ripercorriamo tutte le partite del weekend.