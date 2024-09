Le streghe di Bucha fanno strage di droni La vendetta delle madri e delle figlie della comunità massacrata dai russi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 - A contrastare la pioggia didi questa notte su Kiev c'erano anche loro, le "di", è il soprannome non ufficiale del reparto composto da quasi 100 donne di età compresa tra 19 e 64 anni. Sono le volontarie part-time nelle unità di difesa aerea nellasuburbana a nord-ovest di Kiev, e presentate in diversi articoli a loro dedicati da aljazeera e meduza. Dopo le atrocità russecercaLa donne diad aprile hanno reagito a un destino tragico tracciato dai 33 giorni di occupazione russa nel marzo del 2022, quando i soldati alle dipendenze di Mosca commisero atrocità sulla popolazione civile, uccidendo, violentando e torturando. Immagini che fecero il giro del mondo, che svegliarono chi ancora non comprendeva la tragicitàguerra tra Ucraina ea.