La Wada del ricorso contro Sinner s’è persa quasi mille test e forse ha mandato dei dopati alle Olimpiadi New York Times

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Mentre Jannikoggi torna in campo all’Atp di Pechino per i quarti di finaleil ceco Lehecka, attorno alla, l’agenzia mondiale antidoping che ha fattoal Tasl’assoluzione del numero uno del mondo del tennis, si sta combattendo una battaglia politica enorme. Dagli Stati Uniti continuano a piovere attacchi più o meno diretti, con cadenza ormai settimanale. Il Newper esempio svela che a causa di una serie di problemi tecnici poche settimane prima delledi Parigi i database dell’agenzia sono andati in panne. Las’èi dati di almeno 2.000 casi e ha perso traccia di oltre 900 risultati didi atleti accusati di aver infranto le regole antidoping.