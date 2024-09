Inter Women classifica marcatrici Serie A Femminile | uno scettro per due!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024), ladelleaggiornata dopo la quarta giornata di. L’ultimo match vale una vittoria per le nerazzurre, che hanno battuto il Sassuolo 1-3. I tre centri si aggiungono ai numerosi gol messi a segno sin dal primo turno di campionato. Scopriamo insieme ladella– La quarta giornata disi chiude con un’ottima vittoria per l’, che è attualmente in testa allain attesa dell’ultima gara fra Juventus e Fiorentina. Il match in trasferta a Sassuolo ha permesso a Tessa Wullaert e Annamaria Serturini si aggiungere un altro centro ai due già messi a segno nel corso della prime giornate. Le due nerazzurre sono ora a quota tre gol, posizionandosi in testa alladell’