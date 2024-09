Il timore di tagli in Mediamond la strana coppia Ferrero-Amici e altre pillole tivù

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) È molto difficile trovare qualcuno in Publitalia, concessionaria pubblicitaria di Mediaset, che non apprezzi l’amministratore delegato Stefano Sala. In azienda è chiamato «macchina da guerra» per la sua velocità nel risolvere problemi e il pragmatismo in certe situazioni. All’interno della concessionaria resistono però due anime: la struttura principale che va a velocità spedita, mentre ci sono altri comparti non proprio così smart pur essendo composti da molti giovani, vedi, nata el 2009 come concessionaria per la vendita della pubblicità delle web properties di Mediaset e Mondadori. Soprattutto la vecchia guardia, per ovvie ragioni molto più esperta dei rampanti manager bocconiani, è convinta che lì manchi la giusta preparazione e dedizione, con risposte alle mail e alle chiamate che arrivano in ritardo, provocando rallentamenti che Publitalia non si può permettere.