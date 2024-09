Il successo della Fpö alleata di Salvini in Ue è il pretesto per l’ennesimo litigio tra il capo del Carroccio e Tajani

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) La vittoria dell’estrema destra alle elezioni legislative in Austria, la prima dalla fineSeconda guerra mondiale, ha rappresentato l’ennesima occasione di scontro tra Lega e Forza Italia. Mentre Matteosi è congratulato con l’Fpö, che insieme alè dentro al gruppo Patrioti per l’Europa al parlamento europeo, per Antonio«ogni rigurgito neonazista va respinto». L’Fpö (Partitolibertà), ha vinto il con 29,2 per cento dei voti alle elezioni per rinnovare la camera bassa del parlamento austriaco, anche se non ha la maggioranza per governare da solo. È stato fondato negli Anni 50 da ex membri del regime nazista e, nel corso degli anni, è stato spesso al centro di controversie per le sue posizioni populiste, nazionaliste e per alcune frange al suo interno accusate di simpatizzare con ideologie estremiste di destra.