Furgone a fuoco nella notte L’ipotesi di un cortocircuito

(Di lunedì 30 settembre 2024) Fiamme, brucia un autocarro adibito al trasporto e alla vendita di frutta e verdura. L’allarme è scattato poco dopo l’1.45 di ieri, nel piazzale che si trova all’altezza della rotatoria alla fine di Porto Recanati, lungo la statale adriatica. Lì si trovava in sosta unper la vendita di frutta e verdura, di proprietà di un 53enne. Improvvisamente, le fiamme hanno divorato il mezzo. Poco prima erano state viste delle scintille sotto il mezzo e poi il, che ha interessato la parte anteriore e la cabina e che in un attimo si sono propagate, distruggendo l’autocarro. All’interno c’erano delle cassette di prodotti. Sul posto i vigili deldi Civitanova e, in supporto, una squadra di Osimo. I pompieri, usando il liquido schiumogeno, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo e l’area.