Evanilson fuori segno mentre l’attesa dei Saints continua

L'acquisto record del Bournemouthha segnato il suo primo gol in Premier Leaguei Cherries lo superavano Southampton in una prestazione brillante nel primo tempo. Al tiro al volo disi sono aggiunti i gol di Dango Ouattara e Antoine Semenyo prima dell'intervallo, dato che la squadra di casa era troppo veloce, forte e brava per isenza vittorie. L'allenatore del Southampton Russell Martin ha effettuato una tripla sostituzione nell'intervallo e la sua squadra, molto migliorata, ha risposto con un gol di Taylor Harwood-Bellis per innescare le speranze di una rimonta. Ma la squadra ospite ha perso nuovamente le forze e ha disputato 19 partite di Premier League senza vittorie, l'equivalente di mezza stagione.