Esce con il cane e scivola nel canale | addio ad Andrea Giuliani 51 anni Il cordoglio del sindaco

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tragedia nella Bassa Bergamasca., 51di casa sabato sera per una passeggiata con il. Un gesto quotidiano che si trasforma in tragedia.e cade in uncon appena 30 centimetri d’acqua. Il, rimasto solo, guaisce vicino al bordo, attirando l’attenzione di alcuni ragazzi. Questi avvisano i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.Leggi anche: Bari, Greta e Francesco, di 21 e 24, morti nell’auto sbalzata dal cavalcavia L’incidente e i soccorsi I sanitari del 118 arrivano sul posto e cercano di rianimare l’uomo, trovandolo immerso nell’acqua con la testa sotto. Dopo i primi tentativi sembrano riuscirci. Trasportanod’urgenza al Policlinico San Marco di Zingonia. Purtroppo, la mattina successiva, il 51enne muore a causa delle ferite riportate.