È sempre Cartabianca le anticipazioni del nuovo appuntamento

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) È, andrà in onda domani, 1° ottobre. Tutti i dettagli Domani, martedì 1° ottobre, alle 21.25 su Retequattro,con “È“, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Al centro della puntata l’avvicinamento alla manovra economica e le importanti scelte che il governo dovrà fare. Nonostante i dati record sull’occupazione rivendicati dall’esecutivo, in Italia per milioni di persone il lavoro è sottopagato e precario, e anche l’agognata pensione è segnata da molte incognite.