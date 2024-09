Benevento-Juventus Next Gen le parole di mister Montero | L’età non è una giustificazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA fine gara non può che essere negativo il giudizio sulla gara diche ha visto i suoi ragazzi sciogliersi come neve al sole dopo il vantaggio di Palumbo. La sua squadra non è stata in grado di mantenere la stessa tensione agonistica e alla fine il passivo poteva essere anche più ampio. queste le suein sala stampa: AVVIO – Faccio i complimenti alche ha meritato la vittoria e se continua a giocare così lotterà per il titolo. Noi dobbiamo migliorare sui dettagli enon è una scusa. Ci sono i dettagli che ti segnano le partite. Siamo passati dal possibile 2-0 all’1-1 e lì è cambiata la gara. Sono venuti fuori loro che hanno calciatori di grande categoria. RIPRESA – Il quarto gol era evitabile. Fino al 4-1 siamo stati in gara. Noi dobbiamo accelerare questo processo di crescita.