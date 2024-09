Antonio Conte porta il Napoli in vetta | Il tecnico ha smentito tutti!

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Una difesa impenetrabile e tattiche vincenti Ildisi conferma primo in classifica di Serie A, un traguardo che non accadeva dall’ultima giornata della stagione 2022/2023, l’anno dello scudetto con Luciano Spalletti. Domenica sera, Spalletti era presente al Maradona per il posticipo della partita contro il Monza, testimoniando il ritorno delin cima alla classifica. La solidità difensiva: il cuore del successo diUno dei pilastri del successo deldiè la solidità difensiva. Con soli 4 gol subiti in sei partite, la difesa spallettiana è stata replicata e potenziata da. Nonostante la Juventus detenga il primato con una difesa impeccabile che non ha subito alcun gol nelle prime sei giornate, ildimostra una grande compattezza difensiva.