Volley Perugia e Trento aprono la Superlega con una vittoria Piacenza batte Modena sorpresa Taranto

(Di domenica 29 settembre 2024) Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la prima giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.ha iniziato il proprio cammino da Campione d’Italia, sconfiggendo Verona per 3-0 grazie alle prove di qualità degli attaccanti Kamil Semeniuk (14 punti, 2 muri, 3 ace) e Yuki Ishikawa (10) e del centrale Agustin Loser (11 punti, 4 muri) sotto la regia di Simone Giannelli (5), mentre agli scaligeri non sono bastati Mads Jensen (10), Francesco Sani (11) e Donovan Dzavoronok (9).è scesa in campo da Campione d’Europa e ha sconfitto Cisterna in rimonta per 3-1, reagendo dopo un primo set perso e facendo la differenza sul 19-20 del terzo parziale, quando ha piazzato il sorpasso sui laziali prima di imporsi ai vantaggi e di dominare la quarta frazione.