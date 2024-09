Scrive sms al ladro del cellulare dell' amico e lo fa arrestare | Ti do i soldi e mi ridai lo smartphone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Milano, 29 settembre 2024 – "Vediamoci in via Traiano, ti do ie miil". Ilci è cascato ed è finito a San Vittore. A lanciare l'esca è stato un trentaquattrenne italiano, che sabato pomeriggio ha attirato in trappola il trentacinquenne marocchino che il giorno prima aveva rubato loa un suo, un tassista di 49 anni. Il nordafricano si è presentato all'appuntamento, convinto di mettere a segno il più classico dei "cavalli di ritorno", ma ha trovato ad attenderlo i due uomini e gli agenti del commissariato Sempione, che l'hanno fermato per furto e portato in carcere. Il messaggio Sabato pomeriggio, il trentaquattrenne ha scritto un sms altassista, sperando che ilsi facesse vivo: nel testo c'era un'offerta di denaro in cambioa restituzione del telefono.