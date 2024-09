Rugby Coppa Italia 2024-2025 | Colorno rimontato e sconfitto in casa dal Valorugby

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Si è completata la prima giornata della fase a gironi delladimaschile: nel Gruppo 1, il Valovince il derby emiliano passando aper 26-43 ed aggancia in vetta alla classifica a quota 5 il Petrarca Padova, mentre i padroni diconquistano il bonus offensivo. All’HBS Stadium dii padroni dichiudono in vantaggio il primo tempo per 19-12, ma nella ripresa subiscono la veemente rimonta dei Diavoli del ValoEmilia, che ribaltano la contesa marcando nel complesso sette mete per il 26-43 finale. Al termine della fase a gironi, che si compone di 5 giornate (5 ottobre, 9 novembre, 4 dicembre ed 11 gennaiole altre date), le prime due classificate di ciascuna raggruppamento si qualificheranno alle semifinali del 14-15 marzo, infine la finale si disputerà nel fine settimana del 12-13 aprile