Pistoia-Napoli oggi in tv | programma orario e diretta Serie A1 2024 2025 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 1^ giornata dellaA1di. Il primo turno del nuovo campionato si conclude con questo testa a testa tra due delle formazioni più sorprendenti della passata stagione. I padroni di casa, infatti, da neopromossi hanno disputato un campionato di altissimo livello centrando addirittura il sesto posto che è valso i playoff, ma quest’anno ripartono senza l’artefice di quel grande risultato, ovvero coach Brienza, che è ripartito da Cantù. Di contro, i partenopei hanno confermato alla guida coach Milicic e puntano anch’essi a una stagione di alto profilo, dopo aver vinto l’ultima Coppa Italia, e nonostante aver mancato l’accesso ai playoff. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 29 settembre sul parquet del PalaCarrara.