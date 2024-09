Parte la nuova stagione de Il rito del jazz

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Al via la terzade "Ildel", rassegna organizzata dall’associazione Musicamorfosi, che porta in Cascina Cuccagna a Milano musicisti internazionali, esponenti della scena italiana ma anche giovani talenti in ascesa. Unica eccezione di questa, martedì 1 ottobre, per l'appuntamento realizzato in collaborazione con il festival "Milano la Città che Sale", alle ore 19.30, quando si esibirà la grande fanfara francese dello spazio pubblico Grand Tabazù, che reinterpreta in modo gioioso i canti e le musiche popolari di varie zone del mondo (con un’attenzione particolare all’Africa), mescolandoli ai suoni contemporanei e a momenti di pura improvvisazione.