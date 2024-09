MotoGP gara GP Indonesia oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Il circuito di Mandalika è pronto ad ospitare ladomenicale del Gran Premio d’. La, che con questo appuntamento ha dato inizio alla tournée asiatica che vedrà il paddock impegnato per il prossimo mese, vive in terrana il quindicesimo round di una stagione che si avvicina alla fase conclusiva. Il mondiale è però tutt’altro che deciso, con Jorge Martin in testa con solo quattordici punti di vantaggio su Francesco Bagnaia. Il pilota italiano ha ieri vinto lasprint, mentre lo spagnolo è finito fuori dalla zona punti a causa di una scivolata. Sarà lo scudiero della Prima Pramac a partire dalla pole position nella corsa della domenica, tentando di rimediare all’errore di ieri. VAI ALLATESTUALE LA REPLICA DELLAL’appuntamento per lache metterà un punto fermo al weekend è per le 09:00 italiane di domenica 29 settembre.