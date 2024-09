Massacrata di botte perché abortisse | arrestato in Spagna marito aguzzino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Milano – La donna ha subito una delle aggressioni più gravi, in un incubo durato sei anni, quando era al quinto mese di gravidanza. Il, un giorno, l’ha picchiata “con calci su tutto il corpo per procurarle l’aborto,diceva che non voleva il bambino”. Quando è venuto alla luce il piccolo, nel 2019, le violenze sono proseguite., “controllo ossessivo del cellulare” e degli spostamenti, video di rapporti sessuali con altre donne inviati alla moglie per umiliarla. “Era come essere in carcere”, ha spiegato agli inquirenti la vittima, una ragazza di 23 anni, che ha trovato la forza di ribellarsi. L’uomo, C.G., un piccolo imprenditore di 34 anni nato in Francia, è stato rintracciato in, dove si era rifugiato, ein esecuzione di un mandato d’arresto europeo.