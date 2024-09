Kate Middleton la prima uscita pubblica dopo la fine delle cure

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 29 settembre 2024)è tornata in pubblico, per lavolta,aver annunciato ladei cicli di chemioterapia per curare il cancro che le è stato diagnosticato. A marzo del 2024aveva annunciato in un video,to sugli account ufficiali della Royal Family britannica, di essere stata colpita da un cancro e di dover intraprenderespecialistiche per curare la malattia. A questo annuncio, pertanto, è seguito un lungo periodo di assenza dagli impegni pubblici, necessario per permettere alla Principessa del Galles di curarsi in tranquillità e affrontare privatamente le conseguenze, talvolta debilitanti, della terapia. Da allora, infatti, la moglie del Principe William è apparsa in pubblico in rarissime occasioni. Oggi, però,l’annuncio che comunicava ladei cicli di chemioterapia, la Principessaè riapparsa in pubblico.