Jurassic World Rebirth riceve entusiasmanti aggiornamenti sulle riprese

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 29 settembre 2024)ha ricevuto un aggiornamento incoraggiante dal produttore del franchise Frank Marshall. Il film riprenderà cinque anni dopo gli eventi di Dominion e vedrà i dinosauri costretti a vivere in ambienti equatoriali soleggiati dopo non essersi adattati al clima del pianeta, mentre sarà incentrato su una squadra di mercenari e scienziati a caccia di materiale genetico per creare un farmaco salvavita per gli esseri umani. Scarlett Johansson guida il cast diinsieme a Jonathan Bailey, Rupert Friend, Mahershala Ali, Ed Skrein e Manuel Garcia-Rulof, tra gli altri. Poco più di tre mesi dopo aver rivelato che ledel sequel erano iniziate, Marshall ha scritto sul suo Twitter per confermare cheha ufficialmente terminato le