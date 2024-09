Firenze al Gabinetto Vieusseux la vincitrice del Premio Campiello 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre- Ladel 62esimo, Federica Manzon, sarà ospite di Intemporanea a, lunedì 30 settembre alscientifico letterario G. P.(in Sala Ferri, a Palazzo Strozzi), alle ore 18: l’autrice presenterà il suo romanzo “Alma” (Feltrinelli) - storia di fuga e ritorno da Trieste, ricerca di una propria identità attraverso la memoria storica - appena premiato nella cerimonia a Venezia al Teatro La Fenice lo scorso sabato 21 settembre. In dialogo con la scrittrice ci sarà la giornalista Laura Montanari. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Si conclude in bellezza la rassegna letteraria ideata e diretta da Pinangelo Marino: l’evento è in collaborazione conscientifico letterario G. P., nell’ambito dell’Estate Fiorentina