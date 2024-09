Estetica a contrasto nella sesta giornata di Paris Fashion Week

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 29 settembre 2024) Da quando Junya Watanabe ha lasciato Comme Des Garçons decidendo di aprire il suo brand omonimo, ha sempre realizzato collezioni visionarie dalla prospettiva alternativa. L’ordinario che trova nuova realtà e si trasforma in straordinario, proprio comesua ultima collezione: ispirandosi al mondo dei biker, lo stilista giapponese ha decostruito guanti, cinture, imbottiture e tessuti tecnici che caratterizzano l’abbigliamento motociclistico dando vita a nuovi abiti in stile future tech. Le spalle si fanno esagerate, l’argento che richiama i motori sfila liquido e brillante in passerella su abiti eleganti e complessi mentre un meticoloso lavoro di mix and match fa incontrare più tessuti e fantasie, dai colori neutri ai pattern check.