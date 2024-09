Come le banlieue francesi più controlli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) "La scazzottata, avvenuta davanti al plesso scolastico di via di Reggiana è l’ulteriore conferma dell’allarme che ho lanciato nel marzo scorso quando si verificò un’altra rissa durante la movida. In quell’occasione chiedevopiù frequenti e assidui nei confronti di queste baby gang che rappresenteranno il futuro mondo criminoso pratese". A intervenire dopo l’eopsiodio di venerdì a San Giusto è Aldo Milone, ex assessore alla sciurezza di Prato libera e sicura. "Prato sta diventando una sorta difrancese, è un rischio che bisogna evitare. Già diverse zone di Prato, tra cui Rosa Parks, sono diventate terra di conquista di queste baby gang. La politica locale sta facendo orecchie di mercante olo struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia.