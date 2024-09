Uno shuttle per l’aeroporto di Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Il nodo della sicurezza, ma anche quello dei collegamenti sono stati al centro dell’assemblea annuale Federalberghi Ascom Cervia che si è svolta ieri. E il sindaco Mattia Missiroli, in occasione dell’incontro, ha annunciato, anche in risposta a richieste del sindacato, che "dalla primavera prossima partirà unoannuale, con tre/cinque corse giornaliere, che collegherà le stazioni di Cervia e Ravenna condi. Desideriamo che gli albergatori siano i primi a crederci affinché il nuovo collegamento possa essere una risorsa per la comunità in risposta alle esigenze dei turisti e dei collegamenti in generale".