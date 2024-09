TS – Mi sto integrando alla grande

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-09-28 GENOVA – La Juventus torna al successo vincendo a casa del Genoa per 3-0 graziedoppietta di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Sicuramente mancava questa sensazione. L'importante è che abbiamo vinto. Conceicao? Parla anche italiano, ma è appena arrivato e quindi ha bisogno di tempo per imparare. Lui non ha bisogno di consigli, è tornato e speriamo ne faccia altri con qualche assist in più". Sull'esultanza "La gente parla, ma è così quando segni sei il migliore e al contrario no. Ci sono partite dove c'è meno occasioni, ma i tifosi si aspettano da me sempre tanto. Io dò sempre il 100% e quando esco dal campo non ho rimpianti.