Roggia del Ponte Perduto di via Moroni Lega | Sostituire il sottopasso con uno rialzato e definitivo

(Di sabato 28 settembre 2024) Bergamo. Un intervento di Italfer sudelin via. Questo quanto richiesto da Alberto Ribolla, consigliere comunale in quota, in un ordine del giormo che invita la sindaca Elena Carnevali e la Giunta a riflettere e, se necessario, a rivedere il progetto delpedonale previsto per viain virtù dei lavori del raddoppio della linea Montello-San Pietro. “L’esondazione del 9 settembre ha messo chiaramente in evidenza sia la delicatezza e la fragilità del tema che riguarda il reticolo idrico, sia la necessità di valutare con estrema attenzione gli interventi costrittivi – scrive Ribolla -.