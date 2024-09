Quando il richiamo della natura è troppo forte… e il bagno pubblico è troppo lontano

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 28 settembre 2024) Alcuni aretini hanno assistito a una scena a dir poco surreale: un uomo, non identificato, ha deciso di rispondere alin modo del tutto inaspettato, utilizzando una fioriera come alternativa a un. La scena ha lasciato di stucco i passanti, che tra incredulità e imbarazzo non hanno potuto fare a meno di immortalare il momento con i loro smartphone. L’uomo, apparentemente indifferente agli sguardi scandalizzati, si è seduto con una tranquillità disarmante accanto a una fioriera fiorita, trasformando la decorazione urbana in un WC improvvisato. La sua calma olimpica e la mancanza di preoccupazione per la folla circostante sono diventate subito virali sui social, con commenti che spaziano dal sarcastico “arte di strada” all’inevitabile hashtag #FiorieraGate.