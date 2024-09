One Piece 2 | la serie stravolgerà la storia principale del manga?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 settembre 2024) La seconda stagione di One, potrebbe stravolgere lacreata da Oda neloriginale, aggiungendo un luogo che non è presente nell'opera L'adattamento live-action di One2 su Netflix ha riservato ai fan alcune grandi novità nell'ambito della Geeked Week di quest'anno. Oltre a dare ai fan dell'anime un breve sguardo a Tony Tony Chopper nella seconda stagione, Oneha anche confermato che Joeniello e Lera Abova assumeranno rispettivamente i ruoli di Crocodile e Nico Robin. In un recente video, il servizio di streaming è stato più che disposto a condividere un dietro le quinte della produzione della seconda stagione. Un fan attento è riuscito a individuare un luogo che fa parte delladi One, ma che