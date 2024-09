MotoGP GP Indonesia 2024 Domenica nuova sfida sul filo del rasoio iridato tra Martin e Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Alle ore 9.00 di29 settembre prenderà il via il Gran Premio didi, quindicesimo dei venti atti del Motomondiale, impegnato in una delle fasi più intense della stagione. Il barometro del titolocontinua a oscillare tra Jorgee Francesco, le cui prestazioni sono sostanzialmente equivalenti. Siamo però reduci da una Sprint in cui l’italiano ha abbattuto il proprio distacco dallo spagnolo, rifilandogli un sonoro 12-0, ovvero il massimo conseguibile nella gara dimezzata. D’altronde, l’iberico si è fatto sorprendere dall’insidioso asfalto di Mandalika, sul quale già nel 2023 aveva lasciato sul piatto punti preziosissimi. Bravo Pecco a sfruttare al meglio la scivolata del rivale.