Medioriente Tajani | Difficile convincere parti in causa a cessate il fuoco

(Di sabato 28 settembre 2024) “Dall’inizio della settimana, a New York, abbiamo iniziato a lavorare per unil. Mi pare moltotutte leina unil. Sia Hamas, sia Hezbollah, sia gli Houthi sia Israele”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio, al Tg2 Post. “Israele ha diritto a difendersi ma chiediamo sempre nelle reazioni di fare massima attenzione alla popolazione civile perché non può ripetersi quello che è accaduto a Gaza. Stiamo cercando per cercare di impedire un’escalation nell’area. Vediamo se la morte di Nasrallah potrà portare a una liberazione degli ostaggi”, ha aggiunto il ministro.