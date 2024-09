LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | inizia la Sprint Race tutti contro Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00 Giro di ricognizione. LA GRIGLIA DI PARTENZA 8.59 Saranno 13 i giri da percorrere. 8.57 Marc Marquez parte 12°, ma ci ha abituato quest’anno a rimonte furibonde. Non va escluso a priori per la top5. 8.55 Bastianini ha un ottimo passo: per lui sarà fondamentale non perdere troppo terreno dain avvio. Il problema è che parte quinto. 8.53 Bagnaia da un po’ di gare a questa parte fa tanta fatica in partenza, la moto tende ad impennare. Il rischio è quello di rimanere intruppato a centro gruppo, una situazione che Pecco non ama. 8.52cercherà di mettere in pratica il solito schema tattico: partenza a fionda, strappo nel primo giro e fuga nei confronti dei rivali. Se ci riuscirà, sarà quasi impossibile batterlo. 8.