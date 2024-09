Fuel cell e sistemi ibridi Sanlorenzo punta tutto sulla tecnologia green Carbon neutrality al 2030

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024)procedestrada della sostenibilità nel settore degli yachtndo sullee a combustibile e sul metanolo verde. E segna come "tappa fondamentale" l’acquisizione di Nautors Swan per costituire un polo della nautica che riunisca "il meglio dello yachting a motore e a vela". Massimo Perotti presidente e ceo dial Cannes Yachting Festival ha presentato i risultati finanziari del primo semestre dell’anno e ha fatto il punto sul percorso per raggiungere l’obiettivo della ’’ entro il. "Abbiamo completato con successo due progetti d’avanguardia, consegnando in estate il 50Steel equipaggiato con sistema reformer-a metanolo verde per l’hotellerie di bordo, e i due tender Bgh con propulsione a idrogeno, costruiti per due team partecipanti alla Coppa America – ha dichiarato –.