Caso doping la Wada fa appello contro l’assoluzione di Sinner | si riapre tutto l’azzurro rischia grosso

(Di sabato 28 settembre 2024) Lafa la sua mossa. L’agenzia Mondiale Antiha deciso di faredi Jannikin merito al. Lacontesta l’assenza di colpa o negligenza nell’assunzione di Clostebol, medicinale considerato dopante, che il tennista altoatesino ha spiegato di aver assunto involontariamente a causa di un trattamento medico operato dal suo staff. Lachiede, contestualmente, un periodo di squalifica da 1 a 2 anni. Il comunicato della“L’Agenzia Mondiale Anti) conferma di aver presentato giovedì 26 settembre un ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS) per ildel tennista italiano Jannik, giudicato da un tribunale indipendente dell’International Tennis Integrity Agency (ITIA) senza colpa o negligenza per essere risultato positivo per due volte al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024.