Trovato cadavere lungo il torrente a Riccione | potrebbe essere Giancarlo Pari scomparso il 3 giugno scorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 - Nel tardo pomeriggio di giovedì,il corso del rio Melo a, è stato rinvenuto un. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza del corpo, che è stato recuperato dai carabinieri con il supporto dei vigili del fuoco. Dai primi accertamentitrattarsi di, un uomo di 77 annilo. L'identificazione non è ancora stata confermata a causa dello stato di conservazione del corpo, ma alcuni oggetti rinvenuti, tra cui un orologio e un anello, farebbero ipotizzare che ilpossa appartenere all'anziano. La zona era già stata ispezionata nei mesi precedenti, senza alcun risultato. Le recenti pioggero aver causato l'emersione del corpo. La Procura ha disposto il sequestro dele ordinerà un'autopsia per determinare con esattezza l'identità e le cause della morte.