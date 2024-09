Terremoto Schumacher | ultim’ora pesantissima

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 27 settembre 2024): il figlio di Michael attacca senza peli sulla lingua la scelta che ha fatto discutere: La difesa a Verstappen Ralfnon le manda a dire. Ed è stato molto critico nei confronti di Ben Sulayem dopo la sanzione FIA ??a Max. Una polemica sulle parolacce che ha coinvolto anche i colleghi del pilota olandese, che nella conferenza stampa di Singapore ha risposto, quasi in segno di protesta, a monosillabi. I fratelli(Lapresse) – Ilveggente.itVerstappen è stato condannato a svolgere alcune ore di lavori di pubblico interesse. E i colleghi si sono schierati con Max perché la condanna è stata ritenuta eccessiva. E non solo, nel frattempo sono arrivate anche le parole di Ralphche non le ha sicuramente mandate a dire., la difesa di Verstappen “Penso che Max si possa ritirare qualora ci fosse un’escalation.