Ricchi | Non potevo dire no alla Robur Il Ghiviborgo? Servirà attenzione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Niccolò(foto) ha iniziato a giocare nei giardini vicini a casa, a cinque anni e mezzo, ancora troppo piccolo per iscriversi a una scuola. Ha quindi mosso i primi passi all’Olimpia Firenze (la sua città) club che oggi non c’è più. Poi il passaggio nelle giovanili dell’Empoli, trampolino di lancio per la Serie C, categoria in cui ha militato per cinque stagioni. Un inciampo sfortunato e la ripartenza dal basso,Rondinella, dove mister Magrini lo ha notato la scorsa stagione e lo ha messo nel mirino. "Ho saputo dell’interesse del Siena durante le ultime giornate di campionato – ha spiegato il bianconero –, successivamente si è concretizzato il trasferimento. Nonno a una proposta così, a una piazza del genere.