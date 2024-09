Ormai è fatta nuovi campioni in Formula 1 | c’è già la data

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 27 settembre 2024): si avvicina la fine dell’era della Red Bull:nella1. L’annuncio è ufficiale e c’è già laIl dominio della Red Bull, incontrastato negli ultimi anni, sembra decisamente essere al capolinea. Per la gioia anche dei tifosi di tutte le altre squadre che hanno vissuto pochissime gioie nel corso delle ultime stagioni. Ma già da quest’anno si vede che qualcosa dentro laUno è cambiata. E, senza dubbio, è un bene per lo spettacolo. Il logo della FIA (Lapresse) – Ilveggente.itE negli anni a venire? La sensazione è che la cosa possa continuare, soprattutto per il 2025 grazie alla McLaren e si spera, pure, nella Ferrari. Vasseur ha già annunciato che ad Austin ci saranno gli aggiornamenti in vista dell’anno prossimo, quando al fianco di Leclerc ci sarà Lewis Hamilton.