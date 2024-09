Napoli McTominay entusiasma

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilbatte con un sonoro 5-0 il Palermo. Gli azzurri volano agli ottavi e brilla anche la prestazione del subentrato. AMagazine Live hanno parlato anche di questo Fabiano Santacroce, ex difensore deled il giornalista Francesco De Luca. Di seguito i loro interventi alla radio.piace tanto per il carattere Così Santacroce: “? Piace tanto sia per il carattere, che è adatto per l’aria di, sia per l’intelligenza calcistica che possiede. E’ stato un ottimo segnale per Conte, non è facile giocare una partita con tanti non titolari. Hanno dimostrato che ci sono e Conte può avere un’ottima rosa a disposizione. Il doppio play con Lobotka e Gilmour? Mi è piaciuto, ma la partita non è stata di livello, perché si è messa subito male per il Palermo. Gilmour è molto forte e simile a Lobotka.