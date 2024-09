Malpensa non è Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) No, l’aeroporto dinon va intitolato a Silvio Berlusconi. Non ne faccio una questione politica o giudiziaria, calcistica o televisiva, né di qualsiasi altro degli innumerevoli campi frequentati dal personaggio. E’ una banalissima questione di opportunità. Se Berlusconi è stato un “gran milanese”, come senza dubbio al di là di tutto è stato, non si capisce perché intitolargli un aeroporto varesino. Già, perché, anzi la, è nata su iniziativa degli industriali di Busto Arsizio e insiste totalmente in provincia di Varese. Sta a mezz’ora da, vero, dunque molto più vicino alla grande città di tanti altri aeroporti internazionali, ma qui arriva il nocciolo della questione: sono gli stessi milanesi a non sentirecome il loro aeroporto.