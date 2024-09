LIVE Musetti-Bergs 7-5 4-6 4-1 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | l’azzurro col brivido mantiene il break di vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Risposta praticamente vincente diancora di dritto. Clamoroso! Pazzesco colpo di mano in controbalzo di, andando in avanti, poiché la risposta è rimbalzata quasi sulla riga di fondo. La mette nell’angolo opposto forzando l’errore in movimento con il dritto e chiudendo un game importantissimo! A-40 NON TREMA! Mette la prima e attacca in modo molto solido di dritto, costringendoa giocare un passante complicato. 40-40 In rete! Incredibile! Il rovescio in contropiede dopo l’ottima prima e il dritto a campo aperto. Che errore. 40-30 Sbaglia di dritto dopo ancora una risposta incisiva, ma molto più gestibile della precedente. Ne resta una. 40-15 Risposta forte e profonda di dritto. 40-0 Solidissimo adessoda fondo.